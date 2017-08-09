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O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den geliyor

Yerli ilaç firması TRPharm, Fenilketonüri başta olmak üzere bazı nadir hastalıkların tedavisi için Türkiye’den 25 ülkeye ilaç ihraç edecek.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
O hastalar için yeni ilaç Türkiye’den geliyor

Türkiye merkezli bölgesel bir ticari aktör olmak amacıyla AR-GE ve gelişmiş biyoteknolojik üretim kapasitesi yatırımlarıyla yenilikçi olmaya odaklanan TRPharm, Türkiye ve Ortadoğu'da üç yetim jenerik ilaç için İsviçre ilaç şirketi Dipharma ile bölgesel bir ticari, imalat işbirliği anlaşması imzaladı. 

İşbirliği ile nadir hastalıklar olarak tanımlanan Fenilketonüri (PKU), Gaucher ve Herediter Tirozinemi hastalığı için tedavi alternatifi sunulacak. 

Bu ürünler Türkiye, Körfez Arap Ülkeleri ve diğer Orta Doğu ülkelerinde TRPharm tarafından ruhsatlandırılmalarının ardından piyasaya verilecek. Taraflar, yetkili otoritelerden alınan onay ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Türkiye’ye teknoloji transferi gerçekleştirecek

FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI NEDİR?

Kalıtsal metabolik bir hastalık olan Fenilketonüri ile doğan çocuklar, fenilalanin amino asidini başka bir amino asit olan tirozine dönüştüremezler. Bu dönüşümü sağlayacak olan fenilalanin hidroksilaz enzimi bu hastalarda eksiktir. Fenilalanin diğer amino asitler gibi proteinin yapıtaşlarından biri. Fenilketonürili hastalarda besinlerle alınan ve tirozine dönüştürülemeyen fenilalanin, kanda ve diğer dokularda birikir. Biriken fenilalanin geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden olur. Türkiye fenilketonüri hastalığının en sık görüldüğü ülkeler arasında. Doğan her 3.000 - 4.500 çocuktan biri fenilketonürili. Oranın yüksek olmasının en önemli nedeni ise akraba evlilikleri.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
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