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O haberlerden sonra TSK harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Hatay’da bulunan askeri birliklere tank ile fırtına obüs takviyesi yapılmaya başlandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:59
O haberlerden sonra TSK harekete geçti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısının karşısındaki Babul Havar Sınır Kapısı ile Suriye'nin Idlip kentinde bazı bölgelerin terör örgütü El Nusra cephesinin eline geçmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Batı ve Doğu illerinden tank ve obüs topları Suriye sınırındaki Hatay’a sevk ediliyor.

Konvoylar halinde Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa üzerinden tank ve obüs topları Hatay’daki hudut karakollarına yerleştirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:59
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