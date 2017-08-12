O haberlerden sonra TSK harekete geçti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısının karşısındaki Babul Havar Sınır Kapısı ile Suriye'nin Idlip kentinde bazı bölgelerin terör örgütü El Nusra cephesinin eline geçmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Batı ve Doğu illerinden tank ve obüs topları Suriye sınırındaki Hatay’a sevk ediliyor.

Konvoylar halinde Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa üzerinden tank ve obüs topları Hatay’daki hudut karakollarına yerleştirildiği bildirildi.