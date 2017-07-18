Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O haberi aldı paylaştı, ancak…

BirGün isimli sol kırması provokasyon merkezi olarak bilinen gazetenin çalışanı Hakan Demir, Star Gazetesi’nde yer alan bir haber üzerinden algı operasyonu ile doğal afetin sorumlusu olarak muhafazakâr medyayı suçlu gösterme çabasına girdi.

18 Temmuz 2017 Salı 17:21
O haberi aldı paylaştı, ancak…

İstanbul bugün son yılların en yüksek yağmuru ile karşı karşıya kaldı. Hatta uzmanlara göre şehrin bugün aldığı yağış oranı son yüz yıldakinin en fazlası olarak kayıtlara geçti. Ancak her fırsatta kendileri gibi düşünmeyenlere saldırmayı adet edinen gayrı milli kesim ve şak şakçıları yine bilindik bir tavır sergiledi.

Terör örgütlerine verdiği destek ile bilinen BirGün isimli gazetenin çalışanı Star Gazetesinde yer alan bir haber üzerinden algı yönlendirme çabasına girdi.

Yaşanan afetin sorumlusu olarak muhafazakâr medyayı göstermesi ise ‘cambaza bak’ diyerek kendini unutturan H. Demir’in ‘laikçi çıfıt atraksiyonunu’ deşifre etti.

Tescilli provokasyon gazetesi çalışanı Hakan Demir, “Bir bardak yağmur suyu içmenin sağlığa faydaları” başlıklı habere şöyle yeşillendi: “Yani Allah korusun bir nükleer bomba falan atılsa bu iktidar medyası 'uranyumun cilde faydaları' diye haber geçecek biz yamulurken” ifadelerini kullandı.

 

 

Hakan Demir’in bu mesajı üzerinden istediği popülariteyi elde edemediği de dikkatlerden kaçmadı.  

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:21
  1. hakan demir
  2. birgün
  3. istanbul
  4. yağmur
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Olduğun Yere Atılırsa,Ölür sün Zaten. Sorun Yok.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı
  1. Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı
  2. Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir..
  3. Bayramiç’te sel felaketinin bilançosu..
  4. Hilvan’da 4 kişinin öldüğü silahlı..
  5. Terör propagandası yapan 3 şahıs..
  6. Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları..
  7. Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı
  8. Mübaşirlere yeni kıyafet
  9. 15 Temmuz Şehitleri düzenlenen panelle..
  10. Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı
  11. MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak
  12. Emekli olan personele veda yemeği..
  13. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
  14. Dev açılış öncesinde 2 bomba ihbarı
  15. Darbeci askerlere yapılan..
  16. İşgalci İsrail askerlerine saldırı
  17. 120 günde kazandıkları para… Astronot..
  18. Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri..
  19. 14 DAEŞ'li öldürüldü
  20. Fırat Çakıroğlu davasında karar..
Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'