O haberi aldı paylaştı, ancak…

İstanbul bugün son yılların en yüksek yağmuru ile karşı karşıya kaldı. Hatta uzmanlara göre şehrin bugün aldığı yağış oranı son yüz yıldakinin en fazlası olarak kayıtlara geçti. Ancak her fırsatta kendileri gibi düşünmeyenlere saldırmayı adet edinen gayrı milli kesim ve şak şakçıları yine bilindik bir tavır sergiledi.

Terör örgütlerine verdiği destek ile bilinen BirGün isimli gazetenin çalışanı Star Gazetesinde yer alan bir haber üzerinden algı yönlendirme çabasına girdi.

Yaşanan afetin sorumlusu olarak muhafazakâr medyayı göstermesi ise ‘cambaza bak’ diyerek kendini unutturan H. Demir’in ‘laikçi çıfıt atraksiyonunu’ deşifre etti.

Tescilli provokasyon gazetesi çalışanı Hakan Demir, “Bir bardak yağmur suyu içmenin sağlığa faydaları” başlıklı habere şöyle yeşillendi: “Yani Allah korusun bir nükleer bomba falan atılsa bu iktidar medyası 'uranyumun cilde faydaları' diye haber geçecek biz yamulurken” ifadelerini kullandı.

Hakan Demir’in bu mesajı üzerinden istediği popülariteyi elde edemediği de dikkatlerden kaçmadı.