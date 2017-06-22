İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O gün savaşın eşiğinden dönülmüş...

ABD ile Rusya arasında son dönemde gerilen ilişkilerde yeni bir boyuta geçildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:34
O gün savaşın eşiğinden dönülmüş...

Suriye’de karşı karşıya gelen ve tehditler savuran iki ülke bu kez Baltık Denizi üzerinde gerilim yaşadı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağı Baltık Denizi üzerinde seyrederken, NATO’ya ait bir F-16 savaş uçağı tarafından taciz edildi. Şoygu’nun uçağında bulunan Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Şoygu’nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasına girerek önleme yaptı.

Havada taciz sırasında Savunma Bakanı Şoygu’nun uçağının Kaliningrad’a doğru seyrettiği belirtildi.

CASUS UÇAĞA YAKINLAŞTI

Karşılaşmanın uluslararası hava sahasında olduğu açıklandı.

Öte yandan, bir Rus savaş uçağının, bir ABD casus uçağına yine Baltık Denizi üzerinde 1,5 metre kadar yaklaşarak tacizde bulunduğu belirtildi. ABD tarafı, Rus pilotun yüksek hızla ve uçağı tam kontrol edemeden, tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleştridiğini savunurken, Rus tarafı ABD uçağının provokatif hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:34
  1. Suriye
  2. Sergey Şoygu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…
    1. Günlerdir hastanede yatan İstanbul..
    2. Terör örgütü PKK'dan dünyanın en..
    3. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    4. CHP yine rezil oldu
    5. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    6. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    7. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    8. Trump kendi halkını kekledi
    9. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    10. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    11. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    12. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    13. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    14. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    15. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    16. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    17. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    18. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    19. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    20. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün