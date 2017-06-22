O gün savaşın eşiğinden dönülmüş...

Suriye’de karşı karşıya gelen ve tehditler savuran iki ülke bu kez Baltık Denizi üzerinde gerilim yaşadı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağı Baltık Denizi üzerinde seyrederken, NATO’ya ait bir F-16 savaş uçağı tarafından taciz edildi. Şoygu’nun uçağında bulunan Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Şoygu’nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasına girerek önleme yaptı.

Havada taciz sırasında Savunma Bakanı Şoygu’nun uçağının Kaliningrad’a doğru seyrettiği belirtildi.

CASUS UÇAĞA YAKINLAŞTI

Karşılaşmanın uluslararası hava sahasında olduğu açıklandı.

Öte yandan, bir Rus savaş uçağının, bir ABD casus uçağına yine Baltık Denizi üzerinde 1,5 metre kadar yaklaşarak tacizde bulunduğu belirtildi. ABD tarafı, Rus pilotun yüksek hızla ve uçağı tam kontrol edemeden, tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleştridiğini savunurken, Rus tarafı ABD uçağının provokatif hareketlerde bulunduğunu iddia etti.