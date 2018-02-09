Sisi-Zayed görüşmesine Arap twitter fenomeninden şok yorum!
Arap twitter fenomeni, Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı ile BAE Veliaht Prensi bin Zayed görüşmesi için "Sisi ve ibn Zayed toplandığında üçüncüleri ancak şeytan olur" yorumunda bulundu.09 Şubat 2018 Cuma 16:14
YENİAKİT.COM.TR
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed arasındaki görüşmeye yönelik Arap kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Sisi'nin, Mısır darbesinin en önemli finansörü bin Zayed ile yaptığı görüşmede sergilediği utangaç ve mahcup tavırlar, Arap kamuoyunda dalga konusu oldu. Sisi'nin düzgün giyimine karşılık, BAE Veliaht Prensi görüşmede sandaletle bulundu... Bu görüşme Mısırlılar tarafından "onur kırıcı" bulundu...
Arap twitter fenomeni hureyaksa, "Sisi ve ibn Zayed buluştuklarında üçüncüleri ancak şeytan olur" yorumunda bulundu.
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