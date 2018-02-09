Sisi-Zayed görüşmesine Arap twitter fenomeninden şok yorum!

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed arasındaki görüşmeye yönelik Arap kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Sisi'nin, Mısır darbesinin en önemli finansörü bin Zayed ile yaptığı görüşmede sergilediği utangaç ve mahcup tavırlar, Arap kamuoyunda dalga konusu oldu. Sisi'nin düzgün giyimine karşılık, BAE Veliaht Prensi görüşmede sandaletle bulundu... Bu görüşme Mısırlılar tarafından "onur kırıcı" bulundu...

Arap twitter fenomeni hureyaksa, "Sisi ve ibn Zayed buluştuklarında üçüncüleri ancak şeytan olur" yorumunda bulundu.