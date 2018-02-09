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Sisi-Zayed görüşmesine Arap twitter fenomeninden şok yorum!

Arap twitter fenomeni, Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı ile BAE Veliaht Prensi bin Zayed görüşmesi için "Sisi ve ibn Zayed toplandığında üçüncüleri ancak şeytan olur" yorumunda bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 16:14
Sisi-Zayed görüşmesine Arap twitter fenomeninden şok yorum!

YENİAKİT.COM.TR

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed arasındaki görüşmeye yönelik Arap kamuoyundan tepkiler yükselmeye devam ediyor. 

Sisi'nin, Mısır darbesinin en önemli finansörü bin Zayed ile yaptığı görüşmede sergilediği utangaç ve mahcup tavırlar, Arap kamuoyunda dalga konusu oldu. Sisi'nin düzgün giyimine karşılık, BAE Veliaht Prensi görüşmede sandaletle bulundu... Bu görüşme Mısırlılar tarafından "onur kırıcı" bulundu...

 Arap twitter fenomeni hureyaksa, "Sisi ve ibn Zayed buluştuklarında üçüncüleri ancak şeytan olur" yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:14
  1. BAE
  2. mısır
  3. sisi
  4. muhammed bin zayed
  5. hureyaksa

YORUM YAZ

  • Abdullah Hüdaverdi-KonyaAbdullah Hüdaverdi-Konya1 sa önce
    Şeytan bile bunlardan kaçar, bunlar şeytana pabucu ters giydiren İslam düşmanlarıdır.
  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet1 sa önce
    Çok doğru söylemiş twitter fonomeni. İkisi de şeytanı aratmayacak tipteler. Yüzlerindenbırakın nur alametini, siyonist yahudi siması var ikisinde.
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