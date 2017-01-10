O gofretler Mehmetçiğin kumanyasından

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 140'ıncı günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamındaki El Bab operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki kentin merkezine yönelik operasyonlarını sıklaştıran TSK birlikleri çevre köylerdeki güvenliği de elde bırakmıyor.

Zırhlı araçlar ile köylerde kesintisiz devriye atan Türk askerleri bölge halkıyla da iletişim kurmayı ihmal etmiyor.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan, askerlerimizin geçtikleri bir köydeki çocuğa yanlarındaki çikolata ve bisküvileri verme anları 24 saatte 10 milyondan fazla izlendi. Sosyal medyada “Askerlerimize işgalci diyenler utansın, bu görüntüler gönülleri fethetmeye gittiğimizin kanıtıdır" şeklinde yorumlanan videonun hikâyesine ulaşıldı.

O GOFRETLER KUMANYADAN

Askerimizin, yaşadığı evin karşısında durup, gofret ve çikolata ikram ettiği küçük çocuğun yaşadığı köy El Bab'ın kuzey batısındaki Wakkah bölgesinde. Kendisine ikram edilen gofret ve çikolatalar ise nöbet değişimine giden askerlerimize kumanyalar ile birlikte dağıtılan ek besinler. Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyondaki askerlere kumanyalarının yanında bol miktarda gofret, çikolata ve şeker gibi takviye besinler de veriyor.

GÖNÜLLERİ FETHEDİYORLAR

Görüştüğümüz askeri kaynaklar, Fırat Kalkanı'nda görev alan askerlerimizin geçtikleri köylerde rastladıkları çocuklara mutlaka yanlarındaki kumanyalarından ikram ettiğini ve bu videonun da sadece bir örnek olduğunu kaydetti. Ayrıca, yurt içinden vatandaşlarımızın gönderdiği çok miktarda benzer gıda ürünleri de subaylar tarafından bölgedeki çocuklara dağıtılıyor.

Yeni Şafak