O gofretler kumanyadan!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 140. günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında başlattığı El Bab operasyonunda ilerleyişi devam ediyor. DEAŞ'ın kontrolündeki kentin merkezine yönelik operasyonlarını sıklaştıran TSK birlikleri ve çevre köylerdeki güvenliği de elde bırakmıyor.



SADECE ÖRNEKLERDEN BİRİ



Zırhlı araçlar ile köylerde kesintisiz devriye atan Türk askerleri bölge halkıyla da iletişim kurmayı ihmal etmiyor. Önceki gün sosyal medyada paylaşılan, askerlerimizin geçtikleri bir köydeki çocuğa yanlarındaki çikolta ve bisküvileri verme anları 24 saatte 10 milyondan fazla izlendi. Sosyal medyada “Askerlerimize işgalci diyenler utansın, bu görüntüler gönülleri fethetmeye gittiğimizin kanıtıdır” şeklinde yorumlanan videonun hikâyesine Yeni Şafak ulaştı. Askerimizin, yaşadığı evin karşısında durup, gofret ve çikolata ikram ettiği küçük çocuğun yaşadığı köy El Bab'ın kuzey batısındaki Wakkah bölgesinde. Kendisine ikram edilen gofret ve çikolatalar ise nöbet değişimine giden askerlerimize kumanyalar ile birlikte dağıtılan ek besinler. Görüştüğümüz askeri kaynaklar, Fırat Kalkanından görev alan askerlerimizin geçtikleri köylerde rastladıkları çocuklara mutlaka yanlarındaki kumanyalarından ikram ettiğini ve bu videonun da sadece bir örnek olduğunu kaydetti.

GÖNÜLLERİ FETHEDİYORLAR



Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonda olan askerlere kumanyalarının yanında bol miktarda gofret, çikolata ve şeker gibi takviye besinler de veriyor. Ayrıca, yurtiçinden vatandaşlarımızın gönderdiği çok miktarda benzer gıda ürünleri de subaylar tarafından bölgedeki çocuklara dağıtılıyor.

YENİŞAFAK