O general MİT TIR’larını durdurduktan sonra imama bilgi vermiş!

MİT TIR’larının durdurulmasında başrol oynayan dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun kendine ait bir telefon hattının dışında, imamıyla görüşebilmek için gizli bir hat kullandığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianamede yer alan bilgilere göre, Celepoğlu’nun İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana’da olduğu tarihlerde kendine ait hat ile bu gizli hattı sürekli aynı yerlerden aynı tarihlerde sinyal verdi.

254 KEZ ORTAK SİNYAL

Savcılık, bunun sonucunda hattın Celepoğlu tarafından kullanıldığını belirledi. İki hattında sinyal verdiği ortak nokta sayısı ise 254 olarak belirlendi. Hattın ise örgütün Adana ve çevre bölgelerde görev yapan tüm rütbeli Jandarma personelinden sorumlu müdür olan ‘Halil’ kod adlarını kullanan Hamza Ali Ece tarafından verildiği tespit edildi.

İKİ HAT MERCEK ALTINA ALINDI

İddianamedeki bilgilere göre Celepoğlu’nun ‘Cumali Çelik’ adına kayıtlı hattının 18 Ağustos 2012- 1 Ocak 2014 tarihleri arasında 428 iletişim kaydı bulundu. Bu görüşmelerin 318’i ‘Ferhat Bıçkıcı’ ile 15’i ise ‘Pınar Turhan’ isimli kişiyle gerçekleştirildi. Bu hatları kimin kullandığını araştıran İrfan Fidan dikkat çeken bir sonuçla karşılaştı.

O İKİ HAT TIR İMAMININ ÇIKTI

Bıçkıcı adına kayıtlı telefon hattının FETÖ’nün operasyonel hatlarından bir tanesi olduğu ve Hamza Ali Ece tarafından 21 Kasım 2011-11 Aralık 2013 tarihleri arasında kullanıldığı tespit edildi. Pınar Turhan adına kayıtlı telefon hattının da Hamza Ali Ece tarafından kullanıldığı belirlenirken, bu hattın da 14 Aralık 2013- 17 Ocak 2014 tarihleri arasında kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

ADANA’YA GİDER GİTMEZ GÖRÜŞTÜ

İddianameye göre Celepoğlu 2012 Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura kararları sonucunda Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Adana’ya atamasının yapılması üzerine 15 Ağustos’ta Adana’ya gitti. Resmi görevine başlamadan Hamza Ali Ece ile görüşerek ‘Cumali Çelik’ adına kayıtlı gizli bir hat temin etti. Görüşmeleri bu hat üzerinden yapmaları kararlaştırıldı. Celepoğlu, general olmasından dolayı doğrudan Hamza Ali Ece ile 18 Ağustos 2012’de bu hatla görüşmeye başladı.

O GÜNDEN SONRA KULLANMADI

Celepoğlu, Hamza Ali Ece ile 8 Aralık 2013’e kadar ‘Ferhat Bıçkıcı’ adına kayıtlı hat ile irtibat kurarken, 18 Aralık 2013’ten sonra ‘Pınar Turhan’ adına kayıtlı hattını arayarak irtibat kurdu. Celepoğlu, Ece ile kendisinin kullandığı ‘Cumali Çelik’ adına kayıtlı hatla, 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulmasından hemen sonra saat 18.07’de 38 saniye, 19.36’da 30 saniye, 19.55’te ise 35 saniye görüştü.

Pişkin savunma!

MİT TIR’larını FETÖ imamlarının talimatlarıyla durduran Hamza Celepoğlu, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada yaptığı pişkin savunmalarıyla dikkat çekti. MİT tırları davasında kendisine yaşatılan hukuksuzluk sürecinin bu davada da yaşatıldığını ve 2 ay boyunca medya üzerinden saldırıya maruz kaldığını savunan Celepoğlu, FETÖ davası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu’nun Taraf gazetesinde 28 Aralık 2012 tarihinde kendi resmini kullanarak, “beni dinleyen adam” şeklinde bir haber yaptığını, hakkında soruşturma açıldığını, HSYK’nın buna izin verdiğini ve dinlenmeyle ilgili kararda sadece üst yazıda imzası olduğu için savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. Celepoğlu, “Bu haberi, sanki FETÖ beni kurtarmış gibi veriyorlar. Öncelikle vicdanen soralım; FETÖ’cü FETÖ’cüyü dinler mi? Gazetesine manşet yapar, şikayet eder mi? Dönemin HSYK’sına soruşturma izni verir mi? Gerçekler böyle. Suçsuz olduğum ortaya çıktı. Müfettişler beyanıma dahi başvurmadılar. 2 yıl sonra gizli tanık ‘Alparslan’ın beyanlarının aslında tamamen yalan olduğu ortaya çıktı, o tarihlerde orada (MİT tırlarının durdurulması) olmadığım ispatlandı ama tutuklandım yine de” dedi.

(Yeni Şafak)