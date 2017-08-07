O general hakkında şok iddia!

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, iddia sahibi emekli Jandarma Albay Hanifi Yıldırım, şikâyet dilekçesinde, Balyoz davasının en önemli delillerinden biri olan ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 6 Aralık 2010 günü Fikret Seçen tarafından yapılan aramada ele geçirilen belgelerin, komutanlıktan çıkarılıp Gölcük Donanma Komutanlığı zemin döşemesinin altına konulduğuna dikkat çekildi. Dilekçeye göre belgelerde, gizli brifing dosyası, istihbarat bilgi fotoları ve personel bilgileri bulunuyordu.



Dilekçede, bu olay yaşandığı sırada İstanbul İl Jandarma Komutanı olan Hamza Celepoğlu'nun FETÖ'cü savcılar Celal Kara, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile dönemin FETÖ'cü polis müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer ile çok samimi olduğu belirtildi.

GİZLİ BİLGİLER HARD DİSKLERDEYDİ



Celepoğlu'nun 2010'da İstanbul'dan Bingöl'e tayin olduğu ifade edilen dilekçede, Bingöl'e gitmeden önce İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesindeki tüm bilgisayarların hard disklerini yenileri ile değiştirdiği hatta eski hard diskleri beraberinde götürdüğü kaydedildi. Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan çıkan gizli belgelerin de işte bu hard disklerde depolandığı ifade edildi.



İstanbul Başsavcılığı şikayet üzerine, gizli bilgilerin yüklü olduğu Jandarma İstihbarat'a ait hard disklerin neden söküldüğünü ve kimlere servis edildiğini araştırıyor. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 6 Aralık 2010'da gerçekleştirilen arama, dönemin özel yetkili savcısı firari Fikret Seçen tarafından gerçekleştirilmiş, arama sebebiyle onlarca asker tutuklanmıştı.