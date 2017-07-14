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"O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"

Kanlı FETÖ darbesinde yeni detay. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini Erzurum'dan getirtilen 3 uçağın değiştirdiğini söyledi.

14 Temmuz 2017 Cuma 07:52
"O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"

Başbakan Binali Yıldırım, Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileri ile buluşmasında 15 Temmuz sürecini ayrıntıları ile anlattı.

Yıldırım'ın 15 Temmuz'a ilişkin verdiği bir cevapta, Erzurum'ın önemine dikkat çekti.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

Çok ayak direttiler. Uçaklar alçak uçuş yapıyor, Meclis'i, Özel Harekatı bombaladılar. Külliye'ye ateş açtılar, bombaladılar. Özel Kuvvetlere, İstanbul'da tarama yaptılar falan. Epey mücadele ettik, yani bu uçakların çekilmesi, bombaların, saldırıların durdurulması için.

"Vurun" dedik, yazılı emir istediler. Dedik ki, "Bak bu söylediklerim hep yazılı emir, ya bunu yaparsınız ya da sabah ben size gösteririm. Bu iş bitecek ve bunun hesabını siz vereceksiniz."

"Balıkesir'de, Diyarbakır'da, Bandırma'da, Dalaman'da uçağımız yok."

Nerede var? "Erzurum'da."

Peki, gelsin. "Efendim 1,5 saat sürer."

Tamam, olsun.

"Efendim, uçaklar bomba yüklü değil."

Peki, yükleyin, ne kadar sürer?

2 saat.

Olsun dedim. 

Sonra 3 uçak geldi ve işin seyrini değiştirdi.

Ankara'daki saldırıları, bombaları atan uçakları baskıladı.

Helikopterleri uzaklaştırdı.

Hatta onlara "vurun" dedim.

Bu sefer "Efendim, işte meskün mahal, şu olur, bu olur."

"Kardeşim, vurmayacaksanız, risk görüyorsanız o zaman baskılayın, çıkarın."

Şehir dışına çıkarın, çıkaramazsanız da "vurun" dedim.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 07:52
  1. FETÖ darbesi
  2. darbenin seyri
  3. darbe gecesi uçak
  4. Binali Yıldırım darbe gecesi
  • TanTan1 sa önce
    255 uçaktan sadece 3 tanesini 3 saat geçikmeyle mi kullanıldı? Bide hainlerin iki değil 10 uçağı olsaydı??
  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Helal olsun syn Başbakanım, Rabbim bu milletin başına her daim Reisimiz gibi, sizin gibi doğru yolda ilerleyen, dik ve cesur idareciler bahşeylesin inşallah
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