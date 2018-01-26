Halime Gürbüz askere gitmek için başvuruda bulundu

Zeytin Dalı Harekâtı başladıktan sonra binlerce kişi, askerlik şubelerine giderek destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Cepheye gitmek isteyenlerin arasında çok sayıda kadının da bulunuyor. Onlardan biri olan Türkiye gazetesi yazarı Halime Gürbüz.

Gürbüz, Bakırköy Askerlik Şubesine giderek dilekçe verdi.

“KATKIM OLSUN İSTİYORUM”

Gürbüz dilekçesinde "Terör örgütüne yönelik Zeydin Dalı Harekâtı’nda fiilen görev almak istiyorum. İyi derecede yabancı dil, bilişim ve silah kullanma bilgim var. Ulusal bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Lakin artık masabaşı ve duayla değil bilfiil katkım olsun istiyorum. Bayanlar alınmıyor askere dense de ben Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunuyum ve dahi iç ve dış terör sevicilerden on erkeğe bedelim. Gönüllü askerlik talebimin dikkate alınmasını, gereğinin ivedi bir şekilde yerine getirilmesini arz ederim" ifadelerini kullandı.

“ÇOK SAYIDA KADIN MÜRACAATTA BULUNMUŞ”

Gürbüz, anneannesinin gördüğü rüya üzerine böyle bir karar aldığını söyledi. Askerlik şubesine "Acaba cevap alır mıyım?" diye sorduğunu anlatan Gürbüz, "İhtiyaç olduğunu sanmıyoruz dediler. Belirttiklerine göre benim gibi çok sayıda kadın müracaatta bulunmuş" şeklinde konuştu.