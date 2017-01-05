O gazeteciden skandal açıklama: Türkiye PKK’ya yardım etmeli

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17-25 Aralık’ta kamu gücünü kullanarak seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan, 15 Temmuz’da da top yekun tüm ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanlarından Amberin Zaman’ın skandal sözleri iki örgüt arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Amerika’ya firar etmeden önce katıldığı bir TV kanalında konuşan Amberin Zaman, PKK’yı bir ‘barış güvercini’ olarak göstermeye çalıştı. PKK’nın silah bırakmasını mantıksız bulan Amberin Zaman küstah açıklamalara imza atıyor.

Üstelik haddini her geçen dakika aşan FETÖ militanı Türkiye’nin PKK’ya yardım etmesi gerektiğini savundu