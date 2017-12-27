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Guardian, Erdoğan'ın dediğine geldi

Guardian Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç çocuk istediğini ancak Türkiye’nin yaşlanan nüfus tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı yorumunda bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:15
Guardian, Erdoğan'ın dediğine geldi

Türkiye’nin nüfusundaki büyüme hız kaybetti ve doğurganlık oranı 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük düzeyine indi.

Guardian ''Aynı zamanda nufüsü yaşlanıyor” dediği geniş haberinde, şunları yazıyor: “Türkiye, 79.5 milyon nüfusu Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci en kalabalık ülkesi olmayı sürdürse ve 31.5 yaş ile Avrupa’nın en düşük ortalama yaşı olsa da Türk İstatistik Enstitüsünce bu yıl yayımlanan veriler, 2016 yılında ilk defa doğurganlık oranının yüzde 2.1’e düştüğünü gösterdi.”

“ÜLKENİN DEMOGRAFİSİNDE POTANSİYEL BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER”

Guardian, kentlerde kaydedilen keskin gerilemeye karşı mülteciler arasında ve kırsal toplumlarda doğum oranının hızlanmasını ise önümüzdeki 10 yılda ülkenin demografisinde potansiyel büyük değişikliklerin habercisi olarak değerlendiriyor.

“Türkiye, hem Arap hem de Avrupalı komşularda da görülen bir ikilemle karşı karşıya” diyen gazete, Türkiye’de büyük genç nüfusu için yeterli istihdam oluşturulamaması durumunda bunun birçok Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabileceği, diğer yandan da doğurganlıktaki gerilemeye çare bulunmazsa birçok Avrupa ülkesinin karşılaştığı, yaşlanan nüfus sorununun yaşanabileceği uyarısını yapıyor.

İngiliz gazetesi, Türkiye’nin nüfus büyümesini kısıtlayan faktörlerin birçoğunun gelişmiş ülkelerde de görünse de 3 milyon mülteciyi barındırması nedeniyle farklılıklar arzettiğinin altını çiziyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:15
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Guardian gazetesi
  3. nüfus
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    3 yetmez...5 çocuk şart ve devletin aile desteği 3 yaşına kadar çocuk başına 500TL...ondan sonrada okuduğu műddetçe 18 yaş dolasıya kadarda 300TL destek sağlamalı..!!!

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