Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O fotoğraftaki askerlerin kim olduğu belirlendi!

Sedyede el ele tutuşarak birbirine destek olan iki Mehmetçik'ten Uysal o anları anlattı...

09 Şubat 2018 Cuma 09:19
O fotoğraftaki askerlerin kim olduğu belirlendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki Mehmetçiğin hastanede el ele tutuştukları anı gösteren fotoğraf tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. O anlamlı karenin kahramanları sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özçam.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK ile çatışmada yaralanan iki askerimiz, Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uysal ve Özçam, acilde yan yana sedyede yatarken el ele tutuşarak birbirlerine destek verdiler. O anda habersizce çekilen fotoğraf sosyal medyada yayılarak simge haline geldi.

 

Tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde devam edilen ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da ziyaret ettiği Uysal, o fotoğraf karesi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Roket saldırısından kulağımız duymaz olmuştu. Olcay çok acı çekiyor ve kusuyordu. Ben de seslendim, duymadı. Ardından sağlık görevlilerinden biri elimi gösterdi. O da tuttu, sıktım. Biz ayaktayız, bayrağımız inmesin, sancağımız inmesin. Bizi çektiklerinden haberimiz bile yoktu. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak etkin ve saygın bir kurumuz Allah'a şükür. Allah'a şükür milletimizin duası bizi koruyor. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar." 

Olcay Özçam'ın tedavisi de Ankara GATA'da devam ediyor. Tankçı uzman er, telefonla Ali Uysal'la da konuşmuş. 

Uysal'ın ağabeyi Bünyamin Uysal da "Biz de o fotoğrafın Ali'ye ait olduğunu sonradan öğrendik. Ali çok duygusal biridir. O fotoğrafta da arkadaşına destek olmak istemiş, elini sıkmış. Taburcu olacak inşallah, eve götüreceğiz. Bu saatten sonra diyecek tek laf, vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

'KANKA HALA YAKIŞIKLISIN'

Hassa Devlet Hastanesi’nde o ana tanıklık edenler ise şunları anlatmıştı: “İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine, ‘Bak buradayız, yan yanayız yine’ diye güç veriyorlardı. Biri diğerine ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’ dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusal anlar yaşandı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı.” 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit eden ABD'li general onlara koştu
    1. Türkiye'yi tehdit eden ABD'li general..
    2. Talisca'da flaş gelişme! İstanbul'a..
    3. Resmen itiraf etti! Esed PKK'ya..
    4. ÖSO'nun komandoları yola çıktı
    5. Selçuk İnan'dan çarpıcı itiraf!
    6. Yıldırım Demirören'den flaş açıklama!..
    7. Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde
    8. O bölgeler de teröristlerden temizlendi
    9. CHP yasaklanmasını istedi
    10. '2. Abdülhamid'in kurduğu eğitim..
    11. 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye..
    12. ASELSAN'dan tanklara 'çelik' kalkan!
    13. Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    14. Derslerini dijital tablet yerine 'ağaç..
    15. Emine Erdoğan'dan milletvekillerine..
    16. ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti
    17. TSK: 1 asker şehit
    18. AK Parti İstanbul İl Başkanı istifa..
    19. Bozdağ, Kati Piri’yi nasıl kovduğunu..
    20. Fatih Kısaparmak: Yüzlerce bestem var..
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Ankara'da patlama sesi!
    Ankara'da patlama sesi!