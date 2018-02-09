O fotoğraftaki askerlerin kim olduğu belirlendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki Mehmetçiğin hastanede el ele tutuştukları anı gösteren fotoğraf tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. O anlamlı karenin kahramanları sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özçam.

Bölücü terör örgütü PYD/PKK ile çatışmada yaralanan iki askerimiz, Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Uysal ve Özçam, acilde yan yana sedyede yatarken el ele tutuşarak birbirlerine destek verdiler. O anda habersizce çekilen fotoğraf sosyal medyada yayılarak simge haline geldi.

Tedavisine Hatay Devlet Hastanesi'nde devam edilen ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da ziyaret ettiği Uysal, o fotoğraf karesi sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Roket saldırısından kulağımız duymaz olmuştu. Olcay çok acı çekiyor ve kusuyordu. Ben de seslendim, duymadı. Ardından sağlık görevlilerinden biri elimi gösterdi. O da tuttu, sıktım. Biz ayaktayız, bayrağımız inmesin, sancağımız inmesin. Bizi çektiklerinden haberimiz bile yoktu. Hiç kimse bizi yıldıramaz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak etkin ve saygın bir kurumuz Allah'a şükür. Allah'a şükür milletimizin duası bizi koruyor. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar."

Olcay Özçam'ın tedavisi de Ankara GATA'da devam ediyor. Tankçı uzman er, telefonla Ali Uysal'la da konuşmuş.

Uysal'ın ağabeyi Bünyamin Uysal da "Biz de o fotoğrafın Ali'ye ait olduğunu sonradan öğrendik. Ali çok duygusal biridir. O fotoğrafta da arkadaşına destek olmak istemiş, elini sıkmış. Taburcu olacak inşallah, eve götüreceğiz. Bu saatten sonra diyecek tek laf, vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

'KANKA HALA YAKIŞIKLISIN'

Hassa Devlet Hastanesi’nde o ana tanıklık edenler ise şunları anlatmıştı: “İkisi de yan yana sedyelerde yatıyordu. Birbirlerine, ‘Bak buradayız, yan yanayız yine’ diye güç veriyorlardı. Biri diğerine ‘Kanka hâlâ çok yakışıklısın’ dedi. Sonra ellerini birleştirdiler. O an çok duygusal anlar yaşandı. Çoğu insan gözyaşlarını tutamadı.”