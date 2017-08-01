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O flaş diskte ne vardı? Alevi, Kürt, Pornocu, Solcu...

Gazeteci-yazar Abdülkadir Selvi, CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın yıllar sonra ortaya koyduğu flaş diskte yer alanlar hakkında kısa bir bilgi verdi. Özkan'ın yıllar sonra bu belgeyi ortaya koyması şüphelerin kendisine yönelmesine yol açtı.

01 Ağustos 2017 Salı 09:46
O flaş diskte ne vardı? Alevi, Kürt, Pornocu, Solcu...

Selvi bugünkü köşesinde flash diskte yer alanları böyle ifade etti:

FLASH DİSKTE NE VAR?

Flash diskin içinde olanları ise şöyle sıraladı:

“TSK içindeki subaylar ‘Alevi’, ‘Kürt’, ‘Solcu’, ‘Pornocu’ diye dörde ayrılmış.

1- Alevi Subaylar fişlenmiş.
2- Hilmi Özkök dahil Genelkurmay Başkanı olacak 86 generalin aileleri tek tek incelenmiş.
3- Kızlardan katalog yapılıp evlenecek subaylara gönderilmiş.
4- İşin en can alıcı noktası ise “TSK içindeki FETÖ’cü subaylar fişlenmiş.”

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 09:46
  1. ‘Alevi’
  2. ‘Kürt’
  3. ‘Solcu’
  4. ‘Pornocu’
    Bugünkü Akit

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