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FETÖ'cü hain Gökhan Güçlü tek hücreye konuldu

Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan duruşmaya “HERO” yazılı tişört ile gelen Gökhan Güçlü'nün tek kişilik hücreye konulduğu ortaya çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:30
FETÖ'cü hain Gökhan Güçlü tek hücreye konuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te suikast girişiminde bulunan ve yargılanarak ağır cezalarla mahkum edilen 43 darbeci Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 14 ayrı cezaevine dağıtıldı. Muğla E tipi cezaevinden Ankara, Mersin, İzmir, Aydın, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak gibi illerdeki cezaevlerinde nakledilen darbeci mahkumlar arasında duruşmaya “HERO” yazılı tişört ile gelen ve “tek tip” düzenlemesini getiren sürecin başlatan darbeci eski astsubay Gökhan Güçlü de var.

BOLU’DA DİSİPLİN CEZASI ÇEKİYOR

Gökhan Güçlü Bolu F tipi cezaevine nakledildi. Disiplin cezası bulunan Güçlü tek kişilik hücrede kalıyor ve disiplin cezasından dolayı çeşitli hakları kısıtlanmış durumda.  Eski MAK astsubayı Güçlü, Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13 Temmuztarihli celsesine, üzerine giydiği Türkçesi 'kahraman' anlamına gelen ‘HERO’ yazılı tişört ile gelmiş ve kamuoyunda büyük bir infial oluşmuştu. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından darbecilerin duruşmalara “tek tip” kıyafetle gelmesi gündeme gelmiş, son KHK ile de bu konuda bir düzenleme yapılmıştı.

Güçlü'ye 4 defa ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 25 yıl cezası verilmişti.

Milliyet

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Gökhan Güçlü
  3. FETÖ
  4. FETÖ üyesi
  5. Muğla E tipi cezaevi
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