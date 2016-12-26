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O evde ayna yasak! Her defasında eve gidip ağlıyor

7 yaşındaki progeria yani erken yaşlanma hastası Muhammed Abdelmajeed, yaşadığı zorlukları dile getirerek, yüzünün tedavi edilmesini ve okula gidebilmeyi istiyor

O evde ayna yasak! Her defasında eve gidip ağlıyor
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:08
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7 yaşındaki Muhammed Abdelmajeed progeria yani erken yaşlanma hastalığından muzdarip. Ölümcül ve genetik bir hastalık olan erken yaşlanma hastalığı, minik Muhammed'in hayatını alt üst etmiş.



Anne Sherine Abdelmajeed, Muhammed'in hastalığın ilk belirtisiyle 7 aylıkken karşılaştığını belirterek, doktorların ona 'erken yaşlanma' teşhisi koyduklarını ve çocuk büyüdükçe hastalığın belirtilerinin de artacağını söylediklerini açıkladı.

"Diğer çocuklar gibi yakışıklı olmak isterdim ve öğrenebilmek için okula gitmek isterdim" diyen minik Muhammed şunları söyledi:
"Sokağa her çıktığımda insanlar bana garip bir şekilde bakıyor. Bana her baktıklarında gülüyorlar, ben ise eve geri dönüp ağlıyorum"Muhammed'in ailesi, evdeki bütün aynaları kaldırmış çünkü Muhammed, yansımasını her gördüğünde sinirleniyor ve öfke patlaması yaşıyor.



Progeria Araştırma Vakfı'nın yaptığı açıklamaya göre; genetik ve ölümcül bir hastalık olan erken yaşlanma hastalığı, 20 milyonda bir kişide görülüyor.Minik Muhammed'in kalbi, yaşlı bir insanın kalbi gibi... Bu da demek oluyor ki; Muhammed oyun bile oynayamıyor. Biraz oyun oynamaya kalkarsa hemen tükeniyor. Progeria'dan muzdarip pek çok çocuk kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Muhammed gibi çocuklar için ortalama yaşam beklentisi ise maalesef 14 yıl.Suriye'deki savaş nedeniyle 2016'nın mayıs ayında Türkiye'ye sığınan ailenin minik oğulları Muhammed, şunları söyledi: "Okula gitmek istiyorum ama diğer çocuklar beni rahat bırakmazlar.



Ayrıca doktorlardan da bana yardım etmelerini, okula gidebilmem için yüzümü tedavi etmelerini istiyorum. Yüzümün tedavisi için Almanya'ya gitmek istiyorum.Ve bir doktor olmak istiyorum."


HaberTurk
 
EtiketlerMuhammed AbdelmajeedSherine AbdelmajeedGenel sağlık Haberleri
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