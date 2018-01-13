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O eleştirilere sert çıktı.. Ecdadını oku be adam!

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bazıları bizim karşımıza gelip 'Suriyeliye neden veriyorsun, bana ver' diyor. Ecdadını oku be adam. Senin ecdadın hayvanın bile açının, garibinin yanında olmuş." dedi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:25
O eleştirilere sert çıktı.. Ecdadını oku be adam!

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesinde, Bursa Karadenizliler Platformunca düzenlenen "3'üncü Bursa Karadeniz Günleri"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün önemine değindi.

Osmanlı'nın birçok alanda vakıf kurduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Binek Taşı Vakfı kurmuş ecdadımız. Eskiden hayvanlarına daha rahat binsin diye belli köşelere o taşları yontarak yerleştirmek üzere vakıf kurmuş." diye konuştu.

Hamalların uzun mesafelerde dinlenmeleri için Mola Taşı Vakfının kurulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hayvan hakları derneği savunucuları çıkarak, hatta bizim de değerlerimizi istismar ederek, küçümseyerek, birtakım eylemler, platformlar yapıyorlar ya yaptıkları da önemli, onu da değersiz kılmak istemiyorum. Bunu yaparken, samimi olarak yapmak gerekiyor. Sanki bizim hasletlerimiz, bu milletin özünde, hayvanlara karşı kayıtsızlık varmış gibi bir görüntü oluşturulmasına karşıyız biz."

"Tarihimizi bilmek zorundayız"

Hakan Çavuşoğlu, ecdadın birçok hayvan için vakıf kurduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bazıları bizim karşımıza gelip 'Suriyeliye neden veriyorsun, bana ver' diyor. Ecdadını oku be adam. Senin ecdadın hayvanın bile açının, garibinin yanında olmuş. Sen nasıl bir insanla ilgili böyle konuşabilirsin? Kendi özümüze dönmek, tarihimizi bilmek zorundayız. Özümüzü bilmezsek dümeni kırılmış bir gemi gibi okyanusun ortasında oradan oraya savrulur, istikametimizi kaybederiz."

Daha sonra beraberindekilerle organizasyonun açılış kurdelesini kesen Çavuşoğlu, stantları gezerek, ürünlerin tadına baktı ve vatandaşlara hamsi dağıttı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:25
  1. Nilüfer
  2. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
  • HasanHasan32 dk önce
    ne bicim bir uslup bu ecdadın zengin fakir arasında bu kadar fark olur muydu
  • necipnecip1 sa önce
    ne çirkin bir ifade ! çavuşoğlu babasının malını dağıtığını zannediyor ..sen burdaki ihtiyaç sahibini görmezden gelir ve burdaki dururken dışardaki ihtiyaç sahibine verirsen.. cemmatin içi dururken dışı haramdır deriz..bizim paramızla bize tarih öğretme sayın bakan .. buradaki ihtiyaç sahiplerine öncelik verin ..Türkün müslümanı müslüman sayılmıyor mu ??
  • Sancar Sancar 1 sa önce
    Benim ninemde annemde başörtülü diyenler gibi, ecdadım böyle deme, şimdi sen nasılsın. Dün adam kendini yaktı, para kasası atıldığında konuşup yazanlar görmemezlikten geliyor.
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