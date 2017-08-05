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O dizinin yapımcısı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...

FETÖ'nün "Barış Köprüleri" adlı kitabe yer veren Çocuklar Duymasın adlı dizinin yapımcısı Birol Güven, "Bize aptal, salak deyin ama FETÖ'cü demeyin." diye yalvardı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:07
O dizinin yapımcısı konuştu: Bize aptal, salak deyin ama...

FETÖ skandalı ile gündeme gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yapımcısı Birol Güven, bir sahnede Fetullah Gülen'in kitabının kullanılması sonrası dizi hakkında yapılan eleştirilere yazılı açıklamayla cevap verdi. Açıklamasında, "Bize her şey deyin ama FETÖ'cü demeyin." dedi.

RTÜK CEZA KESTİ, SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yıllar sonra tekrar televizyon ekranlarına tekrar dönen 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, bir bölümünde Fetullah Gülen'in yurt dışında açtığı okulları konu alan bir kitabı görülmüştü. Büyük tepki alan sahneden sonra dizinin yapımcısı Güven özür dilemiş,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Ayrıca RTÜK de Kanal D'ye ağır bir maddi ceza kesmişti.

BİROL GÜVEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Birol Güven, akşam saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklama yayınladı.

Güven açıklamasında şunları söyledi:

Biz bütün bunları haketmiyoruz. Bana ve ekip arkadaşlarıma istediğinizi söyleyin, aptal deyin, salak deyin, cahil deyin ama FETÖ'cü demeyin. Çocuklar Duymasın siz 15 yıldır nasıl biliyorsanız hala öyle. Dizimizi beğenmeyin, aşağılayın, eleştirin, seyretmeyin ama bizim vatanseverliğimizden şüphe etmeyin.

BİR DE VİDEO YAYINLADI

Birol Güven, açıklamasını desteklemek için, eski bölümlerden bir de kısa bir parça yayınladı. Çocuklar Duymasın ailesinin yemek masasında seyirciye "Çanakkale ruhu" aşılamaya çalıştığı bölüme Güven "Çanakkale Şehitleri Anısına" notu düştü. Videonun ise, bugün yüklendiği görüldü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:07
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