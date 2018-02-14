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O dizide büyük skandal! Siyon Yıldızı etrafında...

Özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde 'Siyon Yıldızı'nın yansıtıldığı zemin tepki çekti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:13

"Özel Kuvvetler"deki askerleri anlatma iddiasıyla her hafta ekrana çıkan Söz dizisinin 33. bölümünde Afrin'e operasyona gidecek olan ekip gizli bir yerde toplantı yaptı. Özel Kuvvetler ekibinin toplantı yapılacak odaya gelmeden önce herhangi bir işaret olmayan zeminde, askerler geldikten sonra yapılan toplantı esnasında Siyon Yıldızı görüldü. Görüntüde askerlerin Siyon Yıldızı etrafında toplandıkları ve toplantı süresince bu görüntünün ekrana yansıdığı dikkatli gözlerden kaçmadı

ÖZEL KUVVETLER TOPLANTI YAPARKEN GÖRÜLÜYOR

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Peygamber Ocağı olarak bilinen ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan "Özel Kuvvetler"i canlandıran dizide ortaya çıkan bu skandalın herhangi bir hatadan mı yoksa kasıtlı mı yapıldığı hakkında kamuoyu açıklama bekliyor.

Ancak dizide aynı mekan ilk gösterildiğinde zeminde herhangi bir işaret yokken, askerlerin odaya girerken çekilen görüntüsünde de Siyon Yıldızı görülmezken toplantı sırasında olması akıllara soru işaretleri getirdi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:13
  1. Özel Kuvvetler
  2. Söz dizisinin 33. bölüm
  3. Siyon Yıldızı

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