''O dili kızım dahi konuşsa öldürürüm''

Cezayir'de bir parlamento üyesi, Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan Berberi azınlığın diline yönelik saldırgan söylemlerde bulundu. Söylemleri ırkçı bulunan vekil çeşitli çevrelerden tepkiler aldı.

Naima Salhi, geçtiğimiz ay sosyal medyada yayınlanan tartışmalı bir video içerisinde, şayet Berberice konuşursa kızını dahi öldürebileceğini söyledi.

Kullanılan ifadeler ise tam olarak şöyle: "Genç kızım öğrencilerin çoğunluğunun Kabyles olduğu bir okuldaydı o yüzden onların dilini öğrenmeye başladı. Ona 'eğer onların dilinden bir kelime dahi kullanırsan seni öldürürüm' dedim."

Naima Salhi kullandığı sözlerin ne anlama geldiğini Ennehhar TV'de açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Kızımın kabile dilini konuşmasına izin vermiyorum."

Ardından öldürme meselesine değinen Salhi bunun ciddi bir şekilde cezalandırmak olarak anlaşılması gerektiğini söyledi.

"ÖLÜ BİR DİL"

Berbericeye saldırıları bununla da bitmeyen İslamcı Adalet Partisi başkanı Salhi, Berberi dilinin bilimde ve kamusal alanda kullanılacak terminolojiden yoksun "ölü bir dil" olduğunu iddia etti.

İSTİFA ÇAĞRISI

Bu tarz söylemler Cezayir'deki en büyük Berberi azınlık olan Kabyle'yi harekete geçirdi. Uzun süredir bağımsız hareket eden bir Berber devleti çağrısı yapan bazı ayrılıkçı gruplar da daha fazla hak çağrısında bulundu.

Kamuoyunda Salhi'ye tepkiler dinmiyor. Vekillikten istifası istenen Salhi için milletvekillerine de çağrıda bulunuldu. Çağrılar yanıt verdi ve Parlamento üyesi Khaled Tazaghart Cuma günü Ennahar TV'ye verdiği demeçte, "Parlamento başkanının harekete geçmesini talep ettik, bu kadın Cezayirlilerin tamamını temsil eden bir parlamentoda yer alamaz" dedi. Tuareg milletvekili Baba Ali de bu söylemlerin topluluğuna Amazigh denen Berber halkının "kültür ve kimliklerine saldırmak" olduğunu ifade ederek Salhi'nin istifa etmesini istedi.

RESMİ STATÜ TALEBİ

Cezayir kamuoyundaki tartışmaların en büyük nedeninin, ülkenin toplam nüfusunun kabaca dörtte birini oluşturan Amazigh halkının resmi olarak tanınması olduğu düşünülüyor. Tamazight dili, Kabylie'de 126 kişinin ölümüne neden olan kanlı isyanların ardından bir yıl sonra 2002'de Cezayir'de resmi statüye kavuştu. 2016'da anayasada Arapça yanında bir devlet dili olarak kabul edildi. Geçen ay, ülke içişleri bakanlığı Tamazight'daki ilk resmi tebliğini yayınladı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika, Amazigh Yeni Yılı'nı ulusal bir tatil ilan etti ve Tamazight dilini düzenlemek için resmi bir otoritenin kurulmasını istedi.

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