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O dergi Afrika'ya gönderilecek

​​​​​​​Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı. Özel sayıda, edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar Afrika tüm yönleriyle ele alınıyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:54
O dergi Afrika'ya gönderilecek

Hece edebiyat dergisinin Afrika özel sayısı yayımlandı.

Dergi, özel sayıyla edebiyattan sinemaya, kültürden siyasete, ekonomiden dine kadar tüm yönleriyle Afrika'yı ele alıyor.

"Afrika: 500 Yıllık Serencamın Hikayesi" başlığıyla yayımlanan, 2 cilt ve bin 176 sayfadan oluşan özel sayıda, tüm dünyadan Afrika alanında uzman ve akademisyenlere ait 50'den fazla makale yer alırken, öne çıkan bazı makaleler ise İngilizceleriyle yayımlandı.

AA muhabirine konuşan özel sayının editörü Ahmet Sait Akçay, kıtaya dair hiçbir anlam taşımayan hikaye ve deneyimleri anlatmak yerine Afrika'nın kendi sesini duyurmasına izin vermenin amaçlandığını söyledi.

Akçay, Afrika ile ilgili tüm dünyada kusurlu bir bakış açısı olduğundan yakınarak şunları söyledi:

"Afrika hiçbir zaman sahip olduğu kültürler çarpıtılmadan bulunduğu sahnenin bir aktörü olarak gösterilmemiştir. Afrika'yı anlamlandırabilmenin tek yolu, yerleşmiş fikirlerden ziyade Afrika'daki inanç sistemlerini, ahlak kavramlarını, siyahilerin toplumsal ve kültürel yapılarını doğru biçimde anlamaktan geçer."

"Tek tip Afrika" olgusuna da karşı çıkan Akçay, "Bir tek Afrika yoktur; hakkında konuşmamız gereken birden fazla Afrika vardır." dedi.

Kıta hakkında son zamandaki anlatılara ilişkin, "Bugün Afrika, sadece açlık ve yoksulluk üzerinden tanıtılıyor. Bu, tümüyle suya sabuna dokunmayan bir anlatı ve utanç verici." diyen Akçay, "Doğruyu söylemek gerekirse, Afrika'yı bu tür indirgeyici görüşlerle ilişkilendirmek, ırkçılığın yüzyıllar boyunca hizmet ettiği amaca çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Akçay, Afrika özel sayısının bu gibi zihniyetleri değiştirmeyi amaçladığını ve daha doğru bir Afrika resmi sunduğunu sözlerine ekledi.

Özel sayıda, Achille Mbembe, V. Y. Mudimbe, Wole Soyinka, Johannes Fabian, Nathan Nunn, Edward A. Alpers, Martin van Bruniessen, Sedat Aybar, Shamil Jeppie, Harry Garuba ve Koffi M. Kouakou gibi uzmanların yazıları yer alıyor. 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:54
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