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'O davayı görünce ürperdim'

Yazar Alev Alatlı, yargıda çağdaş bir iş tanımı geliştirmeye yardımcı olmak için baroların da elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:24
'O davayı görünce ürperdim'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Adalet Şurası’nın “Medeniyetimizde Adalet Anlayışı” başlıklı ilk oturumunda konuşan Alatlı şunları söyledi:

"YARGIYA GÜVEN DÜŞTÜ İDDİALARI MESNETSİZ"

“‘Geçmişte yargıya güven yüzde 70’ti, şimdi yüzde 30’lara düştü’ şeklindeki iddialar mesnetsiz. Araştırmaların hiçbirinde böyle bir bulgu yok. Hukuk eğitiminin belirlenecek alanlarda lisans derecesi almış öğrencilerin girebilecekleri yüksek lisans ve doktora programları seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Hiç değilse hukuk eğitimine girişin serbest ama çıkışta sıkı kontrolün, imtihanın, meslek imtihanının yapılması gerekir."

"ROMA'NIN GÖZLERİ BAĞLI TANRIÇASI, BİZE GÖRE DEĞİL"

"Baro, mutlaka elini taşın altına koymak zorundadır ve çağdaş bir iş tanımı geliştirmeye yardımcı olmalıdır. ‘Adalet sistemi kötü’ diye çemkirmekle bu iş olmuyor. Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil. Bizim gözlerimiz fal taşı gibi açık olmalıdır.

"HAKAN ATİLLA DAVASINI GÖRDÜKÇE ÜRPERDİM"

Türkiye’de ve yurt dışında, bizim gözleri fal taşı gibi açık, koruyan, kollayan, ne olduğunu anlamaya çalışan hakimlere ihtiyacımız var. Bunun önemini ABD’deki davaya bakarak anlayabiliriz. Hakan Atilla’nın yargılandığı davayı gördükçe ürperdim.”

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 10:24
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  3. Medeniyetimizde Adalet Anlayışı
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