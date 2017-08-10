O dava sürüyor... 27 kişiye idam kararı...

Irak'ta ceza mahkemesi, 2014 yılındaki Camp Speicher vakasına dahil oldukları gerekçesiyle 27 kişi hakkında idam kararı verdi.



12 Haziran 2014 tarihinde Tikrit yakınlarındaki üs civarında alıkonulan askerler DEAŞ tarafından topluca infaz edilmişti. DEAŞ bu anların görüntülerini servis etmişti. Olayda 1700'e yakın asker öldürülmüştü.



Mahkeme Salı günü, DEAŞ mensuplarının saldırıyı gerçekleştirmesine yardım ettikleri öne sürülen 27 kişi için idam kararı verdi. Bu yılın Ocak ayında 31, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 36 kişi olmak üzere toplam 67 kişi daha önce bu suçla idam edilmişti. Bağdat hükümeti mahkemelerinin verdiği idam kararları sıklıkla eleştirilere neden oluyor.



Camp Speicher olayı Irak'ta Şii milislerin ortaya çıkış sürecini hızlandırmıştı. Bu olay sebebiyle bölgedeki kin oldukça fazla. İdam edilecek kişilerin gerçekten bu olayla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.



Mepa News