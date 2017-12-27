O dava 2 Şubat'a ertelendi

Makedonya eski Başbakan Nikola Gruevski’nin sanık sıfatıyla katıldığı ve kamuoyunda “Tsentar Saldırısı” olarak bilinen davanın duruşması bugün Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Hakimin başka göreve atanması nedeniyle davaya yeniden başlanması talebi Özel Yetkili Savcılık tarafından da kabul edildi ve duruşma 2 Şubat 2018'e ertelendi.

2013 yılının Haziran ayında Tsentar Belediyesindeki saldırıyı azmettirmek suçuyla 12 kişi daha suçlanıyor. Gruevski, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanıyor.

Davayı siyasi bir hesaplaşma olarak yorumlayan Gruevski, delilsiz iddianame hazırlandığını ve ardından yasadışı dinlemelerin delil olarak kabul edildiğini söyledi. Gruevski, “Zaev, 11 yılda elde ettiği mağlubiyetlerin intikamını alıyor” diye konuştu.