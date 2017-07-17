O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de, New York Times için kaleme aldığı ve cezaevlerindeki koşulları aktardığı yazısında yalan ve iftiraları kaleme aldı. Pavey, hiç sıkılmadan insafsız iftiralarını kaleme aldığı “Erdoğan’ın cezaevleri” başlıklı yazısında, Türkiye aleyhine kötü algı oluşturmaya çalıştı.

TECAVÜZCÜLER SERBEST YALANI

Cezaevlerindekilerin joplarla dövüldüğünü iddia eden Pavey, yalanını o kadar ileri götürerek tuvaletlerde bile kamera olduğunu ileri sürdü. Pavey yazısında “Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı” iddiasında bulundu.

FETÖ’CÜ GARDİYANLARA DESTEK

Şafak Pavey, yazısında, “Gardiyanlar bile korkuyor. Bir bardak su rica etseniz, muhalefete iyi davranma suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için size su vermeyecekler. Birçoğu da darbeden sonra işten çıkarıldı” diye yazarken, işten çıkarılan FETÖ’cü gardiyanları savundu.