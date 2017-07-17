Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti

O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti

MUHAMMET KUTLU/ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de, New York Times için kaleme aldığı ve cezaevlerindeki koşulları aktardığı yazısında yalan ve iftiraları kaleme aldı. Pavey, hiç sıkılmadan insafsız iftiralarını kaleme aldığı “Erdoğan’ın cezaevleri” başlıklı yazısında, Türkiye aleyhine kötü algı oluşturmaya çalıştı. 

TECAVÜZCÜLER  SERBEST YALANI

Cezaevlerindekilerin joplarla dövüldüğünü iddia eden Pavey, yalanını o kadar ileri götürerek tuvaletlerde bile kamera olduğunu ileri sürdü. Pavey yazısında “Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı” iddiasında bulundu. 

FETÖ’CÜ GARDİYANLARA DESTEK

Şafak Pavey, yazısında, “Gardiyanlar bile korkuyor. Bir bardak su rica etseniz, muhalefete iyi davranma suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için size su vermeyecekler. Birçoğu da darbeden sonra işten çıkarıldı” diye yazarken, işten çıkarılan FETÖ’cü gardiyanları savundu. 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait