O da kuşatmadan kurtarıldı

Halep’teki direnişin sembol isimleri haline gelen ikili, yayınladıkları videolarla Halep halkının sesi haline gelmişti.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 16:56
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