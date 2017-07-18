O çocuk devlet korumasına alındı

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir annenin, Hastaneler Caddesi'ndeki bir eczane önünde, kalbi delik olan 4 aylık bebeğini bakamadığını öne sürerek başka bir kadına bırakıp kaçtığı yönündeki haberler üzerine konuya ilişkin inceleme yapıldığı aktarıldı.

İncelemelerin ardından bebeğin devlet korumasına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Güvenlik timleri, çocuğun bırakıldığı Busenur Han ile görüşmüştür. Araştırmalarla bebeğin babası Fatih Kuzik ve annesi Elif Oğuz'a ulaşılarak ifadeleri alınmıştır. Anne ve babanın boşanmış oldukları, annenin velayet hakkını babaya vermek istediğini ve bebeğe bakamadığını ifade etmesi üzerine bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yapılan incelemelerde anne Oğuz'un kalbi delik bebeğe bakamadığını ve velayet hakkını babaya devrettiğini bildirmesi üzerine bu konuda anneden dilekçe alınmıştır."

Açıklamada, baba Kuzik'in bebeğin velayetinin kendisine verilmesi durumunda çocuğuna bakacağını ifade ettiği ve bu konudaki suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Bebeğin, bakımına ilişkin durum netleşinceye kadar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesince Nene Hatun Çocuk Evleri Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.