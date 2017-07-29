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O cezalar iptal edildi!

Kamu Denetçiliği Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) hatalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi talebiyle şikâyet başvurularını, idareyle yaptığı görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturarak vatandaşların mağduriyetini giderdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:49
O cezalar iptal edildi!

Vatandaşların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün HGS sistemindeki hatalar sebebiyle taraflarına kesilen idari para cezalarının iptali için yaptıkları itirazlara cevap alamadıklarını söyleyerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı.

Kurum yetkilileri, konuyla ilgili şikâyetleri gerekli makamlara ilettikten sonra verilen tavsiye niteliğindeki kararla birlikte hatalı para cezalarının iptal edildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:49
  1. Kamu Denetçiliği Kurumu
  2. HGS
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü
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