O caniler için gözaltı kararı

Akit’in geçtiğimiz hafta gündeme getirerek, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi’ni basarak vatandaşları vuran, günahsız insanların şehit olmasına, yaralanmasına neden olan darbeci askerlerin hâlâ görev başında olduklarını duyurması sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçerek darbeci askerleri açığa aldırmıştı. Adalet Bakanlığı’nın da harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlatması sonrasında ise savcılık, tutuklu yargılanmaları talebiyle zanlılar için gözaltı kararı çıkarttı.



TUTUKLANMALARI BEKLENİYOR



Akit’in yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, darbe gecesi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan AK Parti Genel Merkezi’ne gönderilen iki tanktaki darbecilerden 018759 plakalı tankta, Gazi Necmettin Utuş’u silahla vuran nişancı Uzman Çavuş Harun Bulut ve sürücü Uzman Çavuş Burak Çakır ile 018761 plakalı tanktaki nişancı Uzman Çavuş Mehmet Ayaz ve sürücü Uzman Çavuş İbrahim Akça hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkarıldı.



Harun Bulut ve Burak Çakır Ankara’da gözaltına alınarak ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Diğer açığa alınan iki uzman çavuş Mehmet Ayaz ve İbrahim Akça’nın da aynı şekilde gözaltına alınarak savcılığa sevki için çalışma başlatıldı.

İfadelerinin ardından savcılığa çıkarılacak olan zanlıların tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.