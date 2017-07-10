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O cani 2009 yılında da tecavüzden yargılanmış!

Sakarya'da Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini vahşice katleden katillerden Birol Karacal'ın 2009 yılında da engelli bir kıza tecavüzden yargılandığı ortaya çıktı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:43
O cani 2009 yılında da tecavüzden yargılanmış!

Türkiye'yi yasa boğan  Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğinin vahşice öldürüldüğü olayın acısı sürerken, tecavüz ve cinayetin faili Birol Karacal'ın 2009'da yine tecavüzden 11 yıl ceza almasına rağmen bitmek bilmeyen  Yargıtay sürecinden dolayı dışarıda olduğu ortaya çıktı.

9 YILDIR BİTMEYEN DAVADAN DOLAYI SERBEST

Karar gazetesinin haberine göre, Suriyeli 9 aylık hamile Emani'ye tecavüz edip 10 aylık bebeği ile birlikte öldüren katillerden Birol Karacal'ın 2009'da bir engelli kıza tecavüzden yargılandığı davanın hala sonuçlanmamış olması Türkiye'yi sarsan vahşette ağır işleyen yargının sorumluluğunu da gözler önüne serdi.

8 yıl önceki davada 11 yıl hapis cezası alan Birol Karacal, temyize gidince tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 9 yıl boyunca bitmeyen davadan dolayı serbest dolaşan Birol Karacal,  Sakarya'daki vahşete imza attı.

DOSYASI 6 YILDIR KARARA BAĞLANAMADI

Birol Karacal'ın 2009'da engelli bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayın ardından 11 yıl hapis cezası alıp 2 yıl hapis yattıktan sonra temyize başvurmasıyla serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Temziye başvurduktan sonra 2011'de serbest bırakılan Karacal'ın dava dosyasının aradan 6 yıl geçmesine rağmen karara bağlanamaması dikkat çekti. Ceza davalarındaki düzenlemeye göre, ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutuklu yargılama sürelerinin azami 2 yıl olduğu ve bu sürenin 3 yılı geçmeyecek şekilde uzatılmasının da mümkün olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:43
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