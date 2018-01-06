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O caminin bahçesine bıraktılar...

Olay yerine giden polis ekipleri, poşeti kontrol ettiklerinde içerisinde insana ait kesik bir bacak olduğu belirledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:59
O caminin bahçesine bıraktılar...

Şanlıurfa'da siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bir bacak bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesindeki Eyüp Peygamber Camii'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi.

Güvenlik görevlisi poşeti açıp polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, poşeti kontrol ettiklerinde içerisinde insana ait kesik bir bacak olduğu belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 16:59
  1. Eyüp Peygamber Camii'
  2. Şanlıurfa
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