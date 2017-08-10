O Cami ile ilgili anket tuzağı!

Hindistan’ın Uttar Pradeş bölgesinde bulunan ve 1992 yılında Hinduların saldırısı sonucu yıkılan tarihi Babür Camii’nin bulunduğu bölgeyle ilgili tartışma hala devam ediyor.



Son günlerde internette birçok kişi tarafından paylaşılan bir anket de Babür Camii’nin arsasının hala birçok kişi tarafından dikkatle takip edildiğini gösteriyor. Ankette, yıkılan Babür Camii’nin yerine ne yapılması gerektiği soruluyor ve cami, Hindu tapınağı ya da her ikisinin birden olduğu üç şık üzerinden cevap verilmesi isteniyor. Ankete şu ana kadar 16 milyonun üzerinde kişinin katılım sağladığı gözleniyor. Ancak Hindistan’ın toplam nüfusu göz önüne alınınca bu rakamın yüzde iki civarında olduğu görülüyor.



Önce Babür Camii’nin tarihiyle ilgili biraz bilgi vermek gerekiyor. Cami, 1527 yılında Babür Şah’ın emriyle inşa ediliyor. O zamandan bu yana da cami ve bulunduğu bölge üzerinde Müslümanlar ve Hindular arasındaki çekişme devam ediyor.



Hindular, 18’inci yüzyılda yaşamış bir Cizvit Papazının bıraktığı nottan yola çıkarak, Babür Camii’nin bulunduğu tepenin aslında, inandıkları ilahları Rama’nın doğduğu yer olduğunu iddia ediyorlar. Bu gelişmeyle birlikte tartışma ve bölgedeki gerilimin arttığı ve Babür Camii’nde Müslümanlarla Hindular arasında sık sık gerginliklerin çıktığı tarih arşivlerinde yer alıyor. Paylaşılamayan ibadethane diye de ifade edilen Babür Camii, tarihi yönü ve bölgedeki Müslümanların kendisine verdiği değerle birlikte sembolleşmiş bir ibadethane statüsünü kazanmış bir cami.

Son yüzyıla girildiğinde Hindular Babür Camii’ni iyice gözlerine kestirmiş olacaklar ki bölgede yaşanan gerginliklerde büyük artış olduğu gözleniyor. Hindistan’ın İngiltere sömürgesi olduğu dönemde, İngiliz makamları Hinduların bölgede hak iddia etmesinden yola çıkarak bölgeyi Müslümanların yanında Hinduların da ibadetine açmıştı. Ancak Hindu grupların neden olduğu taşkınlıklar ve çatışmaların sonucunda İngilizler tekrardan bölgeyi Hinduların ibadetine kapatma kararı almıştı. Bu olay 1905 ile 1913 yılları arasında gerçekleşti.



HÜKÜMET DESTEKLİ YAPAY KARIŞIKLIKLA BABÜR CAMİİ’Nİ YIKTILAR



Takvimler 1992 yılını gösterdiğinde ise yıllardır süregelen çatışma ve gerginlikler Babür Camii’nin Hinduların saldırıları sonucunda yıkılmasıyla son buldu. Caminin yıkılmasından yıllar sonra ortaya çıkan raporlar ise aslında olanların hepsinin bir kurgu çerçevesinde meydana geldiğini gözler önüne serdi.

Caminin yıkılmasından yıllar sonra ortaya çıkan belgelere göre dönemin Hindistan yönetiminin de cami yıkma planlarından haberi vardı. Raporlar halinde ortaya çıkan belgelerde, Babür Camii etrafında olay çıkaracak Hindistanlı protestocuların aylar öncesinden eğitildiği ve halkı galeyana getirmek için hareket etmeyi hedefledikleri belirtiliyor. Protestocu grubun öncelikle cami etrafında olay çıkarmayı, daha sonra olaylar sırasında polisi provoke ederek birkaç protestocunun öldürülmesini planladıkları ifade ediliyor.

Protestocular polis tarafından öldürüldükten sonra da, buna tepki veriyor gibi görünerek camiyi yıkmayı hedefledikleri rapordaki kayıtlarda yer alıyor. 1992 yılının aralık ayında da olaylar aynen bu şekilde gerçekleşmiş ve Hintli protestocular 430 yıllık Babür Camii'ni yıkmıştı.



ANKET NEYİN KILIFI?

Bugüne geldiğimizde Hindistan’da bir internet sitesinde yer alan bir anketle kasıtlı şekilde yıkılan Müslüman mabedinin yerine neyin yapılması gerektiği soruluyor? Öncelikle şunu bilmekte fayda var bu anketi yapan internet sitesi Hindistan hükümetinin kontrolünde olan resmi bir vasfa sahip değil. Bununla birlikte Müslüman mabedi olan bir yapının haksız ve kasıtlı bir şekilde yıkılmasının ardından, yerine o mabedi yıkanların kendi ibadethanelerini ibadethane yapabileceklerini ve her iki topluluğun da bu hakka eşit uzaklıkta olduğu mesajını veren bir anket neye hizmet eder bunun yeterince sorgulanması gerek.

Anket sonucu bağlayıcı olmadığı gibi Hindistan’daki nüfus dağılımı göz önüne alındığında çıkacak sonucun Hinduların lehine olacağını kestirmek çok zor değil.



Diğer taraftan anketin Müslümanlar lehine sonuçlandığı var sayılsa bile, Hindistan’da şu an iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi Hindu milliyetçisi bir parti ve partinin lideri, aynı zamanda başbakan olan Narendra Modi ve koyu Hindu milliyetçisi bir yönetici. Modi ve iktidarının bu bölgeyle ilgili atacakları adımlarda Müslümanlardan yana tavır almalarını beklemek zorlama bir tutum olabilir.

Bu anketle Müslümanların, bölgedeki haklı taleplerinin ellerinden alınması hedefleniyor olabilir. Ankete katılım, çıkan sonuca razı olma psikolojisini beraberinde getirir. Ancak Babür Camii ve o bölge Müslümanların elinden haksız şekilde alınmış olan ve hala Müslümanların hakkı olan ve pazarlık konusu edilemeyecek şeyler. Anketle birlikte, bölgeye yapılması planlanan Hindu tapınağına karşı Müslüman kamuoyundan gelecek tepkinin azaltılması hedeflenmiş olabilir.

sonhaber/OsmanHulusiBoyraz