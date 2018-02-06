O cami açılmak üzere... Herkes bunu konuşuyor...

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapımına devam edilen ve farklı kültürleri içinde barındıran ilginç mimarisiyle dikkat çeken caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlanırken, içerideki çalışmalar sürüyor.

Temeli 2013 yılında atılan cami, Kabe'yi andıran gövdesi, 40 metrelik kalın minaresi ve Bosna Hersek'in eski konaklarından esinlenerek yapılan dış cephesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Slovenya İslam Birliği Genel Sekreteri Nevzet Poric, yaptığı açıklamada, 13 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen cami ve İslam kültür merkezinin inşasında ilk aşamanın tamamlandığını ve açılışın gelecek yıl yapılmasını planladıklarını söyledi.

"SLOVENYA'DA GELECEĞİN CAMİSİ İNŞA EDİLİYOR"

Caminin 2 bin kişi kapasiteli olduğunu aktaran Poric, "Dışarıda da 660 seccadelik alanımız olacak. Caminin mimarisi konusunda son derece olumlu tepkiler aldık. 'Slovenya'da geleceğin camisi inşa ediliyor' ifadeleri kullanıldı." dedi.

Poric, Slovenya İslam Birliği olarak geçen yıl ülkedeki ilk caminin inşasının 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Slovenya'daki ilk cami, Birinci Dünya Savaşı'nda buraya gelen Boşnak askerlerce inşa edilmiş. Ancak bu cami, savaşın ardından yıkılmış. Bu bağlamda, inşası süren bu cami, Slovenya'nın minareli tek camisi olacak." ifadelerini kullandı.

Katar'ın desteğiyle inşa edilen caminin yapımında Bosna Hersek ve Türkiye'den de önemli yardımlar aldıklarını aktaran Poric, Diyanet İşleri Başkanlığının cami ve İslam kültür merkezinin yapıldığı arazinin alınmasında büyük katkı sağladığını söyledi.

GECE AYDINLATMASI İLGİ GÖRÜYOR

Caminin içinde ışıklarla oluşturulacak bir kubbe olacağını aktaran Poric, "Cami gövdesinin neredeyse tamamı camdan yapıldı. Gece aydınlatmasıyla cami dikkat çekiyor." diye konuştu.

Poric, abdesthaneden camiye uzanacak küçük köprüler sayesinde doğrudan camiye girişin sağlanacağını anlatarak, "Camide el işçiliği oldukça yoğun. Her bir ayrıntı büyük bir özenle düşünülüyor. Zemine yerleştirilen taşlar, elle şekil verildikten sonra kesiliyor." dedi.

Poric, geçen zaman zarfında inşasında bazı sorunlarla karşılaşılan caminin, 2019 yılında ibadete açılacağı bilgisini paylaştı.

18 ŞEHİRDE MESCİTLER VAR

Slovenya İslam Birliğinin ülkenin 18 şehrinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Poric, "Bu şehirlerde mescitlerimiz var. 2002 nüfus sayımına göre ülkede 50 bin Müslüman bulunuyor. Bugün bu sayının iki kat arttığı kanaatindeyiz. Slovenya'da artık dine göre nüfus sayımı yapılmadığı için elimizde net veri yok." ifadelerini kullandı.

Poric, Slovenya İslam Birliğinin ülkede yaşayan Müslümanları tek bir çatı altında topladığını vurgulayarak, etnik köken ayrımı yapmadıklarının altını çizdi.