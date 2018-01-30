O bürolarda büyük skandal yaşandı

Devlet Kamu Televizyonu NOS'da yayınlanan Radar isimli programda, ülkedeki istihdam bürolarının yarısı, işverenin isteği üzerine Türk, Faslı ve Surinamlıları istihdam için saf dışı bırakmayı kabul ediyor.

Yapılan araştırmada, istihdam bürolarının, Türk, Faslı ve Surinamlı işçi istemediklerini bildiren işveren kılığına girmiş program yapımcılarına olumlu yaklaştığı belirtildi.

Araştırmada, Türk, Faslı ve Surinamlı işçi istemediklerini belirten program yapımcılarının aradığı 78 istihdam bürosunun yarısı bu isteği olumlu karşılarken yalnızca yüzde 36'sı talebe karşı çıktı.

Büroların yüzde 14'ünün ise bunu işverenin kendi değerlendirmesine bıraktığı belirtildi.