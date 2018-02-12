O bölgede şiddetli çatışma çıktı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde Taliban üyeleriyle polis arasında çıkan çatışmada 16 polisin öldüğü bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Taliban üyelerinin, Girişk'teki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 16 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, Taliban'ın da kayıp verdiğini ancak sayısının bilinmediğini söyledi.