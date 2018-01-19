O bölgede çok şiddetli çatışma: 124 kişi öldü

Meşru yönetime bağlı ordu bünyesindeki 5. Askeri Bölge Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, hafta başından bu yana Midi'de yaşanan çatışmalarda Husilerin büyük zayiat verdiği, çatışmaların aralıklarla devam ettiği belirtildi.

ONLARCA ÖLÜ

Çatışmalarda bir haftada Husilerden 117 militanın öldürüldüğü, 3 militanın esir alındığı ve onlarcasının yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, ordu güçlerinden de 7 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin yaralandığı kaydedildi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.