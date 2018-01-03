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O bölgede çatışmalar yoğunlaştı...

Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da saldırıların şiddeti ve sivil kayıplar artıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
O bölgede çatışmalar yoğunlaştı...

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya yoğun saldırılar sürüyor. Muhaliflerin rejime ait askeri bir alanı kuşatmaya alması üzerine Rusya, rejim güçlerine hava desteği vermeye başladı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler, rejimin 14 Kasım 2017'den bu yana yoğun biçimde süren ve son 6 günde şiddetlenen saldırılarına karşılık, rejime ait askeri bir alanı kuşatmaya aldı.

Batı ve güneyden ilerleyen muhalifler, Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki Zırhlı Araçlar İdaresi isimli alanı çevreledi.

Haresta ilçesi kırsalında, içinde yüzlerce rejim askeri bulunan alanın muhaliflerce kuşatılmasıyla, 350 civarı bina da alınmış oldu.

Bu gelişme üzerine Rus savaş uçakları devreye girerek rejime hava desteği vermeye başladı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya sabah saatlerinden bu yana Haresta'ya 11 hava saldırısı yaparken, rejim de iki defa bombaladı.

Son 6 günde şiddetlenen saldırılarda toplam 46 sivil de yaşamını yitirdi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıkılaştırdı. Bu durum karşısında uluslararası toplum halen sessizliğini koruyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
  1. Suriye'
  2. Beşşar Esad
  3. Sivil Savunma
  4. Haresta ilçesi
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