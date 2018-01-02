O bölge kuşatıldı... Teslim oluyorlar
Suriyeli Muhalifler Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Harasta bölgesini tamamen kuşatma altına aldı.02 Ocak 2018 Salı 17:46
YENİAKİT.COM.TR - Suriyeli Muhalifler 5 yıldır Esed rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta'ya karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Muhaliflerin başlattıkları üçüncü saldırı dalgası ile birlikte Haraska kasabasında bulunan Esed rejimine ait zırhlı araçlar idaresi ve teknik enstitü binası kuşattıldı.
Rejime bağlı askerlerin Muhalif güçlere teslim olamaya başladıkları aktarılıyor.
Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr