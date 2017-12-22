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O bölge çoçuk ve bebek mezarlığına döndü

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezine yalnızca 10 kilometre mesafedeki Doğu Guta’nın 5 yıldır dış dünyaya erişimi yok.

22 Aralık 2017 Cuma 16:56
O bölge çoçuk ve bebek mezarlığına döndü

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yıldır gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ederken, son 1 aydır bu şartlara dayanamayarak ölen bebeklerin sayısı artıyor.

Rejimin son 8 aydır sıkılaştırdığı abluka, yarısı çocuk 400 bin sivile iç savaşın en büyük acılarını yaşatıyor.

Yüzlerce bebek ve çocuğun açlık ve ilaçsızlıktan hayatını kaybettiği Doğu Guta’da rejim, okulları ve yetimhaneleri dahi hedef alıyor

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran tarafından 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri içinde alındı. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz’da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ancak Esed rejimi kara ve hava saldırılarını sürdürürken, yaklaşık 400 bin sivil üzerindeki kuşatmayı da sıkılaştırdı.

Doğu Guta’ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu ancak söz konusu dönemden bu yana bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

14 Kasım’dan itibaren şiddetlenen saldırılarda 150’den fazla sivil öldü.

BEBEK VE ÇOCUK MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Rejimin “aç bırakma silahı” en çok yaklaşık 400 bin nüfuslu bölgenin yarısını oluşturan bebek ve çocukları vurdu.

AA muhabirinin Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi’nden aldığı bilgilere göre, 2014’ten bu yana 527 bebek öldü. Kuşatmaya bağlı açlık, ilaçsızlık nedeniyle 2014’te ölen bebek sayısı 15 iken bu sayı 2017’nin 10 ayında 227’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre, bebek ölümleri artmaya devam ediyor. UNICEF, 10 Aralık’taki açıklamasında, 7-17 yaşlarındaki 137 çocuğun tedavileri yapılmak üzere acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

GÜÇLÜKLE BULUNAN GIDALAR ATEŞ PAHASI

Doğu Guta’daki AA muhabirlerine konuşan ebeveynler, çocuklarının bazı günler 24 saat aç kaldığını, en iyi ihtimalle yalnızca ekmekten oluşan yarım öğünle gün geçirdiğini söylüyor.

Az sayıdaki gıda maddesinin fiyatları da pahalandı. Bebek mamasının tükendiği bölgede, 1 bardak süt bin Suriye lirasına (9 TL) çıktı.

Pirincin kilogramı 2 bin 900 Suriye lirası (25 TL), bir kilogram şeker ise 2 bin 450 Suriye lirasından (21 TL) satılıyor.

Rejimin hastaneler, sağlık merkezleri ve ilaç depolarını hedef alması ve yenilerinin tedariğini engellemesi sonucu hastalar kaderlerine terk edildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:56
  1. Doğu Guta
  2. Suriye lirası
  3. SURİYE
  4. ESED
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