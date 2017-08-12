O bölge ablukaya alındı! Özel Timler karadan ve havadan…
Tunceli'de 2 askerimizin şehit edildiği bölgeye hava destekli yoğun operasyon düzenleniyor.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:33
Tunceli'de dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın şehit olduğu ve 2 askerin de yaralandığı merkeze bağlı Çiçekli bölgesinde güvenlik güçlerinin başlattığı hava destekli geniş çaplı operasyon artarak devam ediyor.
YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI
Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede İnsansız Hava Araçları tarafından belirlenen PKK'lı teröristlerin bulunduğu Zervgavut Ormanları bölgesi Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye havadan ve karadan Jandarma özel harekat timleri sevk edildi.