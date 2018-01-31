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O başbakan: Türkiye AB'ye üye olmamalı ama...

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye’nin AB'ye üye olmaması gerektiğini söyleyip iki taraf arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:57
O başbakan: Türkiye AB'ye üye olmamalı ama...

Moskova Ekonomi Yüksekokulu’ndaki 'Avrupa’nın geleceği' isimli bir konferansta konuşan Michel, “Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli” dedi.

Sputnik'in haberine göre Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor bir durumda olduğunu da ifade etti.

Moskova’ya ziyarette bulunan Michel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek. Michel dün de Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yusuf toygunyusuf toygun48 dk önce
    doğru demiş... kendi coğrafi, siyasi ve dini zorunluluklarımızı hesap etmeden avrupa birliğinin hukukan itaat edip onlara bağlanmak bir nevi intihardır...hem onların yasalarını kabul edip, hem terörle onların müsade ve merhameti kadar mücadele edip, terörü bitirebilir misin?
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