Hariri, Çankaya Köşkü'ne geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi düzenlenen resmi törenle karşıladı.31 Ocak 2018 Çarşamba 11:03
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan Hariri, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. İki lider daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
Yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.