O bar kaçak çıktı

Kadıköy’deki merdiven altı bar hakkında şok bir belgeye ulaşıldı. 2013 yılında Kadıköy’ün en işlek yerlerinden Bağdat Caddesi’nde açılan ve büyük gürültü kirliliğine yol açan ‘merdiven altı bar’ hüviyetindeki The North Shield Pub’ın kaçak olarak faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Kadıköy Belediyesi tarafından 2015 yılında tespiti yapılan barın kaçak bölümleri ile ilgili aradan geçen 707 günlük zaman dilimine rağmen CHP’li belediye tarafından hiçbir yaptırımın uygulanmadığı belirlendi. Ayrıca kaçak olarak inşa edilen yapının büyük bir yangın riski bulunuyor.

İŞTE KAÇAĞIN BELGESİ

Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde Bağdat Caddesi ile Tuğrul Sokak’ın kesiştiği noktadaki apartman girişine kurulan, her gece saat 04.00’e kadar yüksek sesli müziklerle eğlenceler düzenlenen, müşterilerinin tükettikleri içkinin etkisiyle çirkin bağırışmalar ve kavgalara imza attığı, apartman sakinlerine adeta ‘bar terörü’ yaşatan The North Shield Pub’ın kaçak skandalı, Kadıköy Belediyesi’nin raporlarına yansıdı. Akit’in ulaştığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24 Ocak 2015 tarihli, 23/20 Karar No’lu evrakına göre Göztepe Mahallesi 151 pafta, 3113 ada, 201 parsel, No: 183/1-2 kapı sayılı mahalde bulunan Geka Gıda Rest. İşlt. Ltd. adına faaliyet yürüten The North Shield Pub’ın ön ve yan cephedeki yapıları ruhsatsız inşa edildi.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ, İŞLETME UMURSAMADI

Kadıköy Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 23 Ocak 2015’te tanzim ettiği 99/0001 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile tespiti yapılan kaçak yapının genişliği tam 104,54 metrekare. Tutanağın şu kısmı oldukça çarpıcı: “(…) Bu yerle ilgili olarak tüm yasal işlemler yerine getirilmiştir. Ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan aykırılıklar 30 gün içerisinde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmemiştir. Bu durumda sözü edilen yapının 3194 sayılı imar yasasının 32. Maddesi uyarınca yıktırılması ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün 19.03.2015 tarih, 2261701 sayılı teklifi ve ekli dosya tetkik edildi.”

BELEDİYE TUTANAĞINDAN: “BU YAPI YIKTIRILMALI!”

Belgede ayrıca “Yapı Tatil Tutanağı’nın 23 Ocak 2015 tarihinde inşaat mahalline asılmak suretiyle tebliğ edilmişse de 30 günlük yasal süre içersinde ruhsat alınmadığı veya ruhsata uygun hale getirilmediği”nin vurgulandığı kaçak bara ilişkin 3194 sayılı imar yasasının 32. maddesi uyarınca yıktırılması gereği için evrakın Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne gönderilmesine Belediye Encümeninin 24 Mart 2015 tarihli toplantısına oy birliği ile karar verildiği belirtiliyor.

2 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALA DOKUNULMADI

Estirdiği gürültü terörü ile mahalleliyi canından bezdiren barın 104 metrekarelik kaçak alan hakkında yıkım kararı alınmasına rağmen Kadıköy Belediyesi, aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süre diliminde bu kararı uygulamadı. Tam 707 gündür kaçak olarak faaliyet yürüten işletme, İstanbul’un göbeğinde adeta kurallara meydan okuyor.

KAÇAK YAPI YANGIN FACİASINA KAPI ARALIYOR

Kadıköy’deki The North Shield Pub isimli barın ilave kısımlarının kaçak olmasının yanı sıra söz konusu alanların çatı bölümünün ahşapla kaplanarak kapatıldığı öğrenildi. Ahşap bölüme boydan boya ısıtıcıların yerleştirildiği ve böylelikle büyük bir yangın riski oluşturduğu gelen bilgiler arasında. Olası bir yangın durumunda apartmanda büyük bir facianın yaşanabileceği yorumunu yapan uzmanlar, hem kaçak olan hem de yangnın faciasına davetiye çıkaran böyle bir yapıya işletme imkanı tanınmasının da ayrıca suç olduğu görüşünü beyan ettiler.

‘Bar terörü’ Kadıköy’de

FARUK ARSLAN