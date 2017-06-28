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Almanya'yı MİT korkusu sardı!

Alman basını Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Alman milletvekillerini izlediğini ve onlar hakkında bilgi topladığını iddia etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:51
Almanya'yı MİT korkusu sardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya karşı uyguladığı net tavır, Almanya'da büyük bir rahatsızlığa neden oluyor.

Almanya'nın eski günlerdeki gibi Türkiye'nin politikalarına yön verememesinden şikayet eden Alman basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan haberlere geniş yer ayırıyor.

ERDOĞAN ALMANYA'YI ESİR ALDI

Ülkede yayın yapan Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şansölye Merkel karşısında üstünlük sağladığı ve Erdoğan'ın Almanya'yı esir almış gibi hareket ettiği ifade edildi.

MİT KORKUSU!

Almanya'da yayın yapan Die Welt de Türkiye hakkında birçok haberi gündeme taşıyor.

Gazetede yayınlanan son haberde; Alman emniyet teşkilatının, milletvekillerine Türkiye uyarısında bulunduğu belirtildi. Haberde; MİT'in Alman milletvekillerini de izlediği ve onlar hakkında enformasyon topladığını yazdı.

FETÖ'CÜ SAYISI AZALDI

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere büyük kolaylıkların sağlandığı Almanya'daki medya kuruluşları, örgüt üyeleriyle röportaj yapmaktan da kaçınmıyor.

150 BİNDEN 70 BİNE DÜŞTÜLER

Tagesspiegel gazetesi, FETÖ'nün Almanya imamı Ercan Karakoyun ile röportaj yaptı. FETÖ'cü Karakoyun, röportajda 150 binden 70 bine düştüklerini söyledi. Karakoyun, "İstisnai bir durumdayız, korkuyoruz." diye konuştu.

Ercan Karakoyun, Berlin’de Gülen hareketinin Almanya Şubesi kabul edilen Diyalog ve Eğitim Vakfını yönetiyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:51
  1. almanya
  2. MİT
  • hrnhrn25 dk önce
    Hainler her daim korkmaya laiktir,YEDİĞİNİZ ...U BİLDİĞİNDEN KORKUYOR OLMAYASIN,haydı alamanları kandırdınız SIRAT KÖPRÜSÜ -İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUUUN.yol yakınken dönün ahiretinizi kurtarın,kafanız karışık ise Bilen biri ile istişare edin ve sünnetsiz papazları takibi bırakın,tabi MÜSLÜMANiseniz
Bugünkü Akit

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