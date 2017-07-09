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O Avrupa ülkesi Soros için harekete geçti!

Macaristan sokakların "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim" ifadelerinin yer aldığı afişler asıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 11:31
O Avrupa ülkesi Soros için harekete geçti!

Macaristan hükümeti, yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya getirmek istediğini savunduğu Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros hakkında ülke genelinde kampanya başlattı.

Sığınmacı krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında afiş hazırlattı.

REKLAM VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Afişler birçok yayın organının yanı sıra ülke genelindeki reklam panolarında ve toplu taşıma araçlarında yer alıyor.

Macar hükümeti tarafından "Ulusal danışma 2017, yüzde 99 yasa dışı göçü reddediyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri bulunuyor.

Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 11:31
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