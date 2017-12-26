Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O Avrupa ülkesi PAK yöneticisini Türkiye'ye iade etti

Sırbistan, Kürdistan Özgürlük Partisi Muş eski il başkanı Cevdet Ayaz, Türkiye’ye iade etti.

26 Aralık 2017 Salı 13:28
O Avrupa ülkesi PAK yöneticisini Türkiye'ye iade etti

Türkiye’de "Anayasal düzeni bozmağa teşebbüs etmekle" suçlanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenenen Cevdet Ayaz’ın, son bir yıldır Sırbistan’da olduğu tespit edildi. Yaklaşık 30 gündür gözaltında olduğu belirtilen Ayaz’ın, Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç’in verdiği karar doğrultusunda Türkiye’ye iade edildiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:28
  1. pak
  2. Sırbistan Adalet Bakanı Nela Kuburoviç
  3. Cevdet Ayaz
  • İslam gunayİslam gunay4 sa önce
    Helal olsun Avrupa'nın uşağı olmadıklarını gösterdi

Son Eklenen Haberler

O ülkeden flaş açıklama: Türkiye kardeşimizdir
  1. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
  2. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  3. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  4. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  5. Komünistler tarafından katledilenler..
  6. Temimi için sokaklara çıktılar
  7. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  8. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  9. Filistin'de çatışmalar azaldı
  10. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  11. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  12. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
  13. Tasarruflu ampullere dikkat!
  14. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
  15. ABD hegemonyasındaki 'muz..
  16. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
  17. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
  18. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
  19. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
  20. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’