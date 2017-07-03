Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O avrupa ülkesi ABD askerlerini geri çekmesini isteyecek

Polonya yönetimi, ABD Başkanı Trump'tan, ABD ve NATO birliklerinin ülkedeki varlığını devam ettirmesini talep edecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:44
O avrupa ülkesi ABD askerlerini geri çekmesini isteyecek

Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, perşembe günü Polonya'ya yapacağı ziyarette, NATO ve bir önceki ABD yönetiminin kararıyla geçen yıl konuşlandırılan binlerce NATO ve ABD askerinin ülkedeki varlığının sürmesi için güvence isteyeceklerini söyledi.

Waszczykowski, "Tehdit devam ettiği sürece, ABD ve NATO birlikleri tarafından destekleneceğimizi duymayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın, NATO'nun, İttifak üyesi ülkelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve karşılık göreceğini öngören 5. maddesine bağlılığını teyit etmemesiyle ilgilenmediklerini belirten Waszczykowski, "Ben daha çok 5 bin ABD askerinin varlığıyla ilgileniyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Polonya'ya yapacağı kısa ziyarette, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgesindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülkenin lideriyle görüşmesi bekleniyor.

Bölge ülkelerindeki altyapı ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan "3 Deniz İnisiyatifi" adlı girişim, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'dan oluşuyor. AB'nin, kendisine ciddi eleştiriler yönelten Polonya ve Macaristan'a yönelik yardımlarını gelecek yıllarda azaltacağı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:44
  1. Polonya
  2. ABD Başkanı Trump
  3. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
  4. Waszczykowski
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna geldi
    1. Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna..
    2. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    3. Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak!..
    4. İlk kez 81 ilde denetim
    5. Ankara'nın baskısı sonuç verdi!..
    6. TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!
    7. MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı
    8. Çin: Durdurulmazsa Felaket başımıza..
    9. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    10. İngiltere başbakanından sürpriz Suud..
    11. Mahkemenin AŞTİ kararı çıktı
    12. Polis, kontrol noktasında kriz geçirip..
    13. O avrupa ülkesi ABD askerlerini geri..
    14. At eti satan işyeri kapatıldı
    15. DEAŞ sivillere saldırmaya başladı...
    16. 2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15..
    17. Denizli'de iki mahalle boşaltıldı
    18. O ilimiz 61 dereceyi gördü
    19. Tepkiler gelince Başörtüsü yasağı kalktı
    20. Çanakkale'deki orman yangını kısmen..
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!