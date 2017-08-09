O askerin hayatını kurtaran telefon müzelik oluyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Astsubay Kazım Kara, teröristlerin saldırısı sırasında merminin cebindeki telefona isabet etmesi sonucu kurtulup, saldırıyı hafif sıyrıklar ile atlattı. Tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gelen Piyade Astsubay Kazım Kara, anne babasıyla hasret giderdi.

Terör saldırısını cep telefonu sayesinde atlatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni cep telefonu hediye edilen gazi Astsubay Kazım Kara’nın ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

"Telefonu müzede sergilemek istiyoruz"

Baba Kalender Kara, oğlunun merminin isabet ettiği telefonunu herkesin görebileceği büyük bir müzede sergilemek istediklerini söyledi. Baba Kara, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımız ilgi gösterip telefon hediye etti. Hakkari Valimize de teşekkür ediyorum. Diğer komutanlarına da teşekkür ediyorum, öyle gazimiz ile ilgilendikleri için. Bütün yetkililerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanımıza. Böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok mutluyuz, Allah başımızdan eksik etmesin. Allah bütün askerlerimizi, polislerimizi, memurlarımızı, Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı korusun. Ülkemize huzur ve mutluluk diliyoruz" dedi.

Oğlunun yaralandığı haberini almasıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getiren anne Sevgi Kara ise, gözyaşları arasında, "O anda kendimi kaybettim, çok üzüldüm. Allah razı olsun bütün ilgilenen herkesten" diye konuştu.

"Sen ağlarsan ben daha kötü olurum dedi"

Kocası ile gurur duyduğunu kaydeden Kazım Kara’nın eşi Betül Kara da şöyle konuştu:

“Beni ilk eşim aradı, ben korkmayayım diye normal bir şekilde konuştu. Sonra bana dedi ki, ’canım sana bir şey söyleyeceğim ama korkmayacaksın’ dedi. ’Ben yaralandım’ dedi ’ama bana bir şey olmadı’ dedi. ’Çok iyiyim çok şükür’ dedi. ’Korkacak bir şey yok’ dedi. O an onu duyduğumda çok kötü oldum ve ağlamaya başladım. ’Sen güçlü olmalısın, bana destek olmalısın’ dedi. ’Sen ağlarsan ben daha kötü olurum’ dedi. Fotoğraf istedim onu görmek istedim. Sonra aradı beni kendisini hastaneye götürmüşler pansuman yapmak için. Kendisiyle gurur duyuyorum. Çok mükemmel bir eştir kendisi. Yardım eden başta Cumhurbaşkanımız ve Hakkari Valimiz ile tüm ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum.”

“Dakikada 500 mermi atabilen bir silahtan çıkan kurşun bana isabet etti”

Astsubay Kazım Kara ise kamera karşısında konuşmadı. Kara, dehşet dolu o anları anlatırken, “Oradan çıkmak benim için bir mucizeydi, bana yaşadıklarım hayal gibi geliyor. Dakikada 500 mermi atabilen bir silahtan çıkan kurşun bana isabet etti. Sağımdan solumdan mermiler geçmişti. Komutanlarım beni görünce, ‘Allah seni korumuş’ dediler. Çok kötü bir olaydı. Ama Rabbim orada bana, oradaki askerlere güç kuvvet veriyor. O irade, o güç başka bir şey, olayda cebimde bulunan ve mermi isabet eden telefonumu da büyük bir müzede sergilemek isterim” ifadelerini kullandı.