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O askeri birlikler azaltılacak...

Somali'de görev yapan Afrika Birliği Misyonu'na (AMISOM) bağlı birliklerin sayısının 2017 yılı sonunda azaltılmaya başlanacağı bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:19
O askeri birlikler azaltılacak...

Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed, başkent Mogadişu'da hükümete bağlı güvenlik kurumları ile AMISOM komutanları arasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "beş gün devam eden güvenlik toplantısında tarafların önemli meseleleri ele aldığını" belirtti.

Muhammed toplantıda, "terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrolündeki bölgelerin kurtarılması ve hükümetin tüm askeri imkanlarını seferber ederek ülkenin tamamında güvenliği güçlendirmesinin yanı sıra AMISOM'a bağlı birliklerin görevlerini Somali güvenlik güçlerine bırakarak bölgeden çekilmesi konusunun" görüşüldüğünü ifade etti.

AMISOM'a bağlı askerlerin Somali'den çekilme sürecinin ülkenin güvenlik durumu değerlendirilerek kademeli olarak gerçekleşeceğini söyleyen Muhammed, "Hükümete bağlı güvenlik güçleri, AMISOM birliklerinin çekilmesinin ardından ülkenin güvenliğini güçlendirebilecek ve Şebab örgütünün bölgedeki varlığını sonlandırabilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

Somali Savunma Bakanı ayrıca söz konusu toplantının birkaç ay önce İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansı'nda alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Somali'de terör örgütü Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren AMISOM birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:19
  1. Savunma Bakanı Abdurreşid Abdullah Muhammed
  2. Eş-Şebab
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